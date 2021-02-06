Тегеран, , 08:07 — REGNUM 5 февраля заместитель министра юстиции Ирана заявил, что Китай передал первого иранского заключенного в рамках соглашения об обмене осужденными между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Заместитель министра юстиции Ирана Махмуд Абасси заявил, что с передачей заключенного на родину вступило в силу соглашение между двумя странами, отметив, что в ближайшее время ряд других иранских осужденных будут переведены в страну для продолжения отбывания своих наказаний.

Аббаси выразил свою признательность органам, обеспечивающим передачу заключенных, включая министерство иностранных дел, министерство юстиции, посольство Ирана в Пекине, авиакомпании «Иран Эйр» и «Махан Эйр», а также Интерпол.

Иранский судебный чиновник далее посоветовал иранским гражданам, намеревающимся выехать в другие страны, уважать законы этих государств и воздерживаться от совершения преступлений.