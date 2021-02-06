Тегеран, , 08:17 — REGNUM 5 февраля посол Ирана в Великобритании Хамид Бейдинеджад заявил, что 4,2 миллиона англо-шведских вакцин AstraZeneca от COVID-19 будут импортированы в ближайшее время в рамках соглашения с COVAX аффилированным представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Бейдинеджад сделал это замечание в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что в Великобритании число тех, кто был вакцинирован с целью недопущения заражения смертельным вирусом, превысило миллион, однако число заражённых по-прежнему очень велико.

Бейдинеджад подчеркнул: «Ситуация в США и других европейских странах довольно схожая, в связи с чем вакцинация — это единственный способ эффективно бороться с распространением смертельного вируса совместно со странами по всему миру».

Сообщается, что первая партия вакцины от COVID-19 российского производства «Спутник-V» была импортирована в Иран 4 февраля. В ближайшие две недели в страну будет доставлен второй груз, а к 28 февраля — третья партия российской вакцины.