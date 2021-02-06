Тегеран, , 08:58 — REGNUM 5 февраля министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман в послании иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу призвал к укреплению отношений с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гордан Грлич Радман поздравил своего иранского коллегу с 42-й годовщиной триумфа Исламской революции. Он заявил, что хорватское правительство имеет дружественные отношения с Ираном, при этом Радман призвал к повышению уровня сотрудничества Тегерана и Загреба в различных областях, представляющих взаимный интерес.

«От себя и от имени министерства иностранных и европейских дел Хорватии я поздравляю вас с годовщиной победы Исламской революции, поздравляю правительство и народ Ирана. В такое трудное время мы надеемся на достижения мира и процветания во всем мире», — отметил глава МИД Хорватии.

«Я надеюсь, что дружественные отношения и сотрудничество между народами Хорватии и Ирана будут и впредь иметь позитивный тренд», — сказал он.