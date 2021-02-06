Тегеран, , 08:26 — REGNUM 5 февраля специальный представитель МИД Ирана по делам Афганистана Мохаммад Ибрагим Тахериан обсудил последние события по мирному процессу в Афганистане с министром иностранных дел этой страны Мохаммедом Ханифом Атмаром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным министерства иностранных дел Афганистана, Атмар высоко оценил поддержку Ирана и заявил, что движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушило свои обязательства по трем основным направлениям.

Атмар отметил, что террористическая группировка, вопреки своим обязательствам, отправила 90 процентов боевиков, освобожденных из правительственных тюрем, обратно на поле боя, усилила напряженность и установила прочные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время своего визита в Кабул Тахериан встретился с высокопоставленными афганскими правительственными чиновниками, в том числе с председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой.