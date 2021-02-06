Мехико, , 08:01 — REGNUM В ходе состоявшейся 5 февраля пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что его страна находятся на завершающем этапе переговоров, темой которых является приобретение мексиканским правительством вакцины от COVID-19 у российских властей. Об этом сообщила газета La Jornada.

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Лопес-Гатель отметил, что документ о закупке «Спутника V» будет подписан в течение текущей недели.

«После подписания контракта в течение 48 часов нам пришлют таблицу с подробным расписанием поставок», — заявил чиновник.

Заместитель министра здравоохранения Мексики также предупредил, что прибытие партии вакцины AstraZeneca ожидается 15 февраля, а не 10 февраля, как обещал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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