Тегеран, , 08:37 — REGNUM 5 февраля посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави заявил, что Тегеран полон решимости и дальше расширять экономическое сотрудничество с Баку в рамках добрососедских связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии празднования годовщины победы Исламской революции в Иране в 1979 году, он также указал на годовщину рождения почитаемой дочери исламского пророка Фатимы. Далее Мусави охарактеризовал Азербайджан как «вечного друга, имеющего очень искренние отношения с Ираном», и сказал, что обе страны решительно поддерживают активизацию двустороннего сотрудничества.

Посол заявил, что Исламская Республика Иран всегда оказывала содействие Азербайджанской Республике и никогда не отказывала ей в поддержке. Мусави назвал расширение отношений с Азербайджаном одним из приоритетов региональной политики Ирана.

По его словам, поддержка Ираном независимости Азербайджана, а также обмен визитами между президентами и другими высокопоставленными должностными лицами двух стран свидетельствуют о важности развития отношений во многих областях.