Тегеран, , 07:58 — REGNUM 4 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил решение бельгийского суда о вынесении 20-летнего тюремного заключения иранскому дипломату Асадолле Асади. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 февраля.

В ответ на решение бельгийского суда Антверпена в отношении иранского дипломата Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран решительно осуждает заявление бельгийского суда Антверпена о вынесении Асади 20-летнего тюремного заключения.

Он отметил, что, как уже неоднократно заявлял Иран, все этапы задержания Асади, судебный процесс, вынесение приговора являются явным нарушением международного права, в частности положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«К сожалению, Бельгия и некоторые европейские страны под влиянием махинаций террористической группировки «Моджахедин Хальк» (МКО) совершили такой акт. Поэтому они должны быть привлечены к ответственности за грубые нарушения прав иранского дипломата, в том числе за бесчеловечные условия, с которыми он столкнулся во время содержания под стражей в Германии и Бельгии», — подчеркнул Хатибзаде.

По его словам, Иран оставляет за собой право прибегнуть ко всем возможным юридическим и дипломатическим средствам для осуществления прав Асадоллы Асади и привлечения к ответственности правительств, нарушивших свои международные обязательства.

Асадолла Асади, иранский дипломат в Австрии, был задержан 1 июля 2018 года при проезде через Германию.