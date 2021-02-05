Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Летом должен решиться вопрос о том, сколько американских военных останется в Афганистане, сообщил 5 февраля журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, американский министр иностранных дел Ллойд Остин 5 февраля провёл позитивные телефонные переговоры с афганским президентом Ашрафом Гани.

По словам Кирби, решение по выводу контингента из Афганистана будет принято с учётом интересов США, Кабула и союзников Штатов по НАТО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане, по данным Пентагона, находятся после частичного вывода две с половиной тысячи американских военных.

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