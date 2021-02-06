Москва, , 00:39 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина утвердить новые критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах вызвало шквал комментариев среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети Facebook.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

«Главные критерии — это совесть, порядочность и понимание нужд народа», — написала Ирина О.

Многие пользователи поддержали такое решение главы государства. Граждане отметили, что руководство страны может столкнуться с нехваткой кадров, если начать по-настоящему оценивать эффективность губернаторов.

«По этим критериям придётся принимать масштабные кадровые решения. А имеется ли достаточно профессионалов, это вопрос», — пишет Владимир Ш.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что оценку деятельности глав регионов должны давать сами жители этих самых регионов. Граждане считают, что народ должен выбирать себе руководителей.

«Чиновников должны оценивать люди на прямых и честных выборах, других оценок быть не должно!», — считает Андрей К.

Нашлись и те, кто предложил оценивать губернаторов с помощью современных технологий. Граждане предлагают организовать онлайн-голосование, где верифицированные жители регионов будут иметь право дать оценку своему руководителю.

«Путину надо сделать народный рейтинг чиновников! Начал работать, у тебя 100%. Если плохо работает или не работает, то народ ему рейтинг убавляет. Стал рейтинг меньше 40% — увольнять! А всего-то надо сделать сайт со всеми чиновниками! А народ мог бы на нём регистрироваться и голосовать! Вот это честная и открытая была бы работа, и президент бы мог всё видеть!», — поделился своим мнением Сергей К.

Напомним, 4 февраля президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности деятельности руководителей в регионах.