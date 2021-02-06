Москва, , 00:40 — REGNUM Заявление советника президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон намерен принять меры, которые «повлияют на поведение» Москвы, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 февраля в социальной сети Facebook.

«Здорово! Только в борьбе противоположностей можно стать мудрым и гибким. Без борьбы Штаты загнили», — считает Роман Д.

Многие пользователи призвали Соединённые Штаты ввести против России уже все санкции, которые только возможно. Люди уверены, что намерения руководства США не увенчаются успехом.

«Захотели? Так вводите, кто вообще серьёзно воспринимает ваши санкции, можно даже по кругу снова начать. Результата-то нет и не ожидается. Печально смотреть на все эти страдания и старания», — пишет Natalja M.

Некоторые комментаторы предположили, что под словами «повлиять на Москву» советник Байдена намекает на военные действия. Тем не менее, люди отметили, что в США слишком много проблем внутри страны, чтобы воевать с Россией.

«Может, уже нападут? Хотя, сейчас в американской армии идёт чистка. Им не до нас», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Нашлись и те, кто предположил, что действия США по «усмерению» России может ударить по ним самим. Граждане уверены, что санкционная политика Соединённых Штатов лишь укрепляет Российскую Федерацию.

«Ёжики кололись и плакали, но все равно продолжали жрать кактус. Изоленты не хватит. Ну и чем больше санкций, тем больше своего сделаем. За них вам отдельное спасибо. Чем туже затягивать будете пружину, тем сильнее потом она по вашей же башке и долбанёт», — написал Трофим З.

Напомним, 4 февраля советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон намерен принять меры, которые «повлияют на поведение» Москвы.