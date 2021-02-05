Берлин, 5 февраля 2021, 22:22 — REGNUM Речь о планах внешней политики США, произнесённая накануне, 4 февраля, американским президентом Джо Байденом, — это положительный сигнал, сообщила 5 февраля журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
Она добавила, что всем от этого будет только лучше. Своё заявление Меркель сделала по итогам заседания советов безопасности Германии и Франции.
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Напомним, Байден, выступая в Госдепе 4 февраля, раскритиковал политику своего предшественника Дональда Трампа.
Он также заявил, что США не справятся в одиночку с растущими глобальными вызовами, в том числе с пандемией и с распространением ядерного оружия.
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