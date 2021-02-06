Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Президент США Джо Байден поддержал лунную программу «Артемида», которая была разработана его предшественником Дональдом Трампом, пишет 5 февраля BBC.

Долгое время оставалось загадкой, какую позицию займет новая администрация Белого дома касательно космической программы «Артемида».

Данная программа предполагает высадку мужчины и первой женщины на Луне в течение следующих нескольких лет.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила, что Байден утвердил программу по возвращению на Луну.

Псаки добавила, что в ходе миссии «будут разработаны новые увлекательные научные исследования, которые позволят подготовиться к полетам на Марс и продемонстрировать американские ценности».

Напомним, что в 2019 году президент США Трамп поставил главе NASA Джиму Брайденстайну задачу организовать полёт американских астронавтов на Луну. Программа была запущена в мае того же года.