Пекин, , 21:04 — REGNUM Китай рассчитывает на нормализацию отношений с США и на то, что они получат объективное и рациональное развитие в интересах обоих народов. Об этом 5 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, сделанное в качестве комментария недавнего выступления нового президента США Джозефа Байдена в Государственном департаменте страны.

Развитие Китая является укреплением сил мира во всем мире, и Пекин полностью привержен развитию дружбы и сотрудничества со всеми странами. Представитель МИД КНР в связи с этим подчеркнул, что Китай и США несут особую ответственность за обеспечение стабильности на планете, а также содействие миру и процветанию всех народов. Поэтому неизбежные разногласия между ними необходимо разрешать путем диалога и консультаций, отдавая отчет, что общие интересы их существенно перевешивают.

Китай, по словам дипломата, строит отношения с Вашингтоном на принципах предупреждения конфликтов и конфронтации, взаимного уважения интересов друг друга. Но для Пекина неприемлемо посягательство на его суверенитет, безопасность и интересы развития. Поэтому в китайской столице рассчитывают на взаимность соответствующих подходов со стороны США, а также на совместные результативные действия двух стран вместе со всем мировым сообществом.