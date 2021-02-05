Бишкек, , 20:55 — REGNUM Антикоррупционная служба Киргизии установила, что некоторые представители судебной ветви власти из-за личной неприязни распространяли в интернете видеоматериалы для дискредитации неугодных судей. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Гульбара Калиева Sot.kg

Так, в феврале 2020 года была опубликована видеозапись судебного процесса в Свердловском районном суде, в ходе которого между судьей и подсудимым имел место спор, что вызвало резко негативную реакцию среди пользователей соцсетей.

После распространения этого видео председатель Верховного суда Гульбара Калиева внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей для привлечения этой судьи, ей также было объявлено предупреждение.

При этом, по результатам служебного расследования было установлено, что к данному инциденту имеет непосредственное отношение экс-председатель Свердловского районного суда, которая в своем кабинете лично снимала на сотовый телефон с монитора служебного компьютера этот эпизод судебного процесса.

Более того установлено, что она умышлено уменьшала звук реплик подсудимого для компрометации действий неугодного ей судьи и придания видимости якобы грубого отношения к участникам судебного процесса.

Однако председатель Верховного суда, несмотря на очевидные факты противоправных действий со стороны экс-главы Свердловского райсуда, вместо привлечения ее к дисциплинарной ответственности укрыла данный факт и результаты служебного расследования.

На основании собранных материалов антикоррупционная служба возбудила против председателя Верховного суда Киргизии Гульбары Калиевой уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2020 года в дисциплинарную комиссию при Совете судей Киргизии поступило представление генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Гульбары Калиевой по делу о коррупции при реализации проекта «Местный суд».

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