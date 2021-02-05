Мурманск, , 20:50 — REGNUM В мурманском правительстве освободилась должность министра природных ресурсов и экологии — постановление об увольнении Анны Багровой сегодня было опубликовано на сайте регионального правительства.

«Расторгнуть служебный контракт, освободить от замещаемой должности министра природных ресурсов и экологии Мурманской области и уволить с государственной гражданской службы Мурманской области 5 февраля 2021 года Багрову Анну Борисовну в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом решения о прекращении служебного контракта с выплатой трехкратного среднего месячного заработка», — говорится в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Багрова была отстранена от работы на время служебной проверки, поводом для которой послужило обращение от и.о. прокурора области о фактах ненадлежащего исполнения министерством полномочий в сфере предотвращения негативного воздействия вод и реализации национального проекта «Экология».