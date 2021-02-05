Бишкек, , 20:49 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Равшанбека Сабирова на должность советника главы государства. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в президентской администрации.

Равшанбек Сабиров Gov.kg

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Отметим, что Сабиров занимал пост министра социального развития Киргизии в период с 23 декабря 2011 года по 6 сентября 2012 года.

Напомним, что 5 июля 2012 года Равшанбек Сабиров был арестован по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.

21 ноября 2012 года Первомайский районный суд столицы Киргизии оправдал экс-главу минсоцразвития, поскольку государственному обвинителю не удалось представить убедительные доказательства его участия в коррупционных преступлениях.

Однако уже 7 марта 2013 года Бишкекский городской суд отменил решение суда первой инстанции и приговорил Равшанбека Сабирова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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