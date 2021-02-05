Киев, , 20:42 — REGNUM Бизнесмены, работающие с ДНР, ЛНР и Крымом являются угрозой Украине, говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского, размещённом 5 февраля в телеграм-канале.

Он заявил, что все бизнесмены, которые постоянно поддерживает контакты с Крымом и Донбассом, «составляют угрозу Украине».

Зеленский «А значит, страна будет с ними бороться».

Комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по пятилетним санкциям в отношении Тараса Козака (владелец трёх оппозиционных телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne), украинский президент сказал, что СНБО поступил законно и логично.

Зеленский добавил, что каналам блокировали вещание вследствие этого «справедливого» решения СНБО, а не из-за «какой-то там критики» в отношении президента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трём вышеуказанным телеканалам закрыли вещание на Украине, и они ведут трансляцию на YouTube.

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