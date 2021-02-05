Берлин, 5 февраля 2021, 20:08 — REGNUM Диалог Берлина и Вашингтона по поводу «Северного потока — 2» пообещала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 5 февраля на пресс-конференции.
Она отметила, что Берлин намерен говорить по поводу СП-2 с администрацией американского президента Джо Байдена.
О санкциях в отношении участников проекта она отозвалась отрицательно, высказав версию, согласно которой разногласия между Берлином и Вашингтоном по СП-2 «не столь велики».
Глава германского правительства добавила, что СП-2 — не просто бизнес-проект, а важный фактор в трансатлантическом регионе.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель пообещала ввести санкции в отношении «отдельных лиц» в России в связи со скандалом вокруг блогера Алексея Навального.
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