Рим, , 19:45 — REGNUM Еврокомиссия традиционно не высказывает своего мнения о кандидатах на высокие посты в странах — членах ЕС, однако об экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги, кандидате в премьер-министры Италии, можно сказать только хорошее, заявила в пятницу, 5 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впереди у нового правительства Италии очень много работы, в Брюсселе надеются, что правительство справится с ней успешно, добавила она.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.