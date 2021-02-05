Киев, , 19:45 — REGNUM Есть по крайней мере три причины, почему президент Зеленский попытался запретить работу оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил в своем комментарии 5 февраля политический эксперт Виктор Дяченко.

Встреча Владимира Зеленского с руководителями ведущих телеканалов Украины President.gov.ua

По словам Дяченко, причина №1 — это падение рейтинга Зеленского и рост поддержки Медведчука.

«Первая — это стремительное падание рейтингов Зеленского и «Слуги народа» при одновременном росте рейтингов ОПЗЖ и его лидеров, особенно Медведчука. Как показывают последние опросы КМИС, рейтинг действующего президента (19,5%) почти сравнялся с общим рейтингом Медведчука — Бойко (18,5%). А вот партия «Слуга народа» с 11,2% популярности упала на четвертое место, почти вдвое уступая ОПЗЖ (20,7%)», — напоминает эксперт.

Он отмечает, что если условная «правая оппозиция» (ЕС, «Голос») критикует Зеленского и «слуг народа» только за недостаточный «патриотизм», то «антимайдановская» поднимает тему массовой коррупции и социально-экономического кризиса.

«А тут еще так некстати начался «тарифный майдан», грозящий разрастись после получения платежек за январь. Поэтому логично предположить, что именно из-за этого в офисе президента и решили закрыть телеканалы, «ведущие антиукраинскую деятельность», — добавляет публицист.

Как считает Дяченко, еще одна причина — это пресс-конференция, анонсированная сбежавшим в Европу экс-замом главы СБУ Дмитрием Нескоромным, на которой он обещал выложить сокрушительную информацию о масштабной коррупции в офисе президента.

«Сначала он планировал провести ее 2 февраля (как раз в день запрета телеканалов), потом перенес на несколько дней. Есть мнение, что столь поспешное наложение санкций на все три телеканала ОПЗЖ произошло потому, что именно они должны были транслировать сенсационную пресс-конференцию», — сообщает эксперт.

По мнению Дяченко, третья причина — это срыв мирного урегулирования в Донбассе.

«Проще всего достать Россию, по мнению Вашингтона, будет с украинского плацдарма. И здесь уже пошел процесс по переформатированию «yормандской четверки», в которую хочет влезть Вашингтон. Соответственно, из Минского процесса убирают влиятельные пророссийские фигуры вроде Медведчука, чтобы заменить его кем-то из «патриотов». Таким образом, Вашингтон будет пытаться взять вопрос Донбасса под свой прямой контроль — и кто знает, чем эта затея закончится! Разумеется, что телеканалы Козака — Медведчука больше всех критиковали бы эти процессы, и это еще одна причина их закрытия», — конкретизирует публицист.

Дяченко отмечает, что если это действительно так, то та торопливость, с которой в лагере президента расправилась с оппозиционными телеканалами, означает, что большие перемены в «Минском формате» и вообще в вопросе конфликта в Донбассе произойдут очень скоро.

«А тут еще внезапная проверка боеготовности ВСУ в регионе, объявленная в тот же день, 2 февраля. Вообще, не слишком ли много совпадения пришлось на этот день?» — намекает в завершение политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 февраля в телеэфире констатировал, что в Донбассе началось обострение военного конфликта.

«У нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют миномёты, действуют снайперские обстрелы. Война идёт», — сказал он.

Санкции на три главных оппозиционных телеканала Украины были наложены указом президента Зеленского вечером 2 февраля. Почти моментально их вещание было заблокировано на всех платформах.