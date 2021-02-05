Милан, Италия, , 19:42 — REGNUM При некоторых обстоятельствах партия «Лига» поддержит кандидатуру экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги на пост премьер-министра Италии, а ее представители войдут в состав нового правительства, заявил в пятницу, 5 февраля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

При этом свой вклад «Лига» готова вносить как «первая партия страны», то есть как самая популярная по данным всех социологов, отметил Сальвини, подразумевая, очевидно, количество постов, которые «Лига» намерена занять.

Если же партия по итогам переговоров ее лидеров с Драги не сочтет возможным работать в составе такого правительства, то она будет вносить свой вклад в развитие Италии дальнейшей работой в оппозиции правительству, добавил Сальвини.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.