Киев,
5 февраля 2021, 19:32 — REGNUM Граждан Украины агитировали проголосовать за Владимира Зеленского в образе честного учителя истории и борца за справедливость, они это сделали — и получили президента, который лжёт на каждом шагу и
запрещает инакомыслие, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 февраля, комментируя создание журналистами закрытых по решению Зеленского телеканалов нового канала в YouTube.
Как сообщалось ранее, журналисты телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина» создали YouTube-канал «Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone». В
специальном
заявлении
они отметили, что
намерены
продолжать доносить правду до
сограждан
и отстаивать право
на получение
объективной информации.
«Идея сотрудников заблокированных на Украине оппозиционных телеканалов перевести своё вещание в YouTube, в принципе, верная. И название «Стоп цензура» ясно отражает сложившуюся ситуацию. Тем не менее, как мне думается, и самим сотрудникам закрытых телеканалов, и всем гражданам Украины стоило бы глубже взглянуть на то, что произошло у них в стране.
А произошёл грандиозный обман. В 2019 году граждан Украины агитировали проголосовать за Владимира Зеленского в образе честного учителя истории, борца за справедливость Василия Голобородько, героя сериала «Слуга народа». Они это сделали, а получили президента, который мало того, что сам лжёт на каждом шагу, но идёт дальше: прессует политических оппонентов, запрещает инакомыслие…
И кстати говоря, зачем он это делает? Не для того ли, чтобы некому было сказать правду о новой войне в Донбассе?
Помнится, учитель Голобородько сетовал, что на выборах людей «в кабинках» заставляют из двух, мягко говоря, негодяев выбирать меньшего. А не получилось ли так, что граждане Украины выбрали не меньшего, а большего?
Одним словом, и в историческом, и в актуально-политическом разрезе украинцам впору вводить в оборот термин «Лжеголобородько» и начинать кампанию по избавлению от этого перевёртыша. Что, впрочем, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже делает», — отметил Михаил Демурин.