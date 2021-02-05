Киев, , 19:32 — REGNUM Граждан Украины агитировали проголосовать за Владимира Зеленского в образе честного учителя истории и борца за справедливость, они это сделали — и получили президента, который лжёт на каждом шагу и запрещает инакомыслие, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 февраля, комментируя создание журналистами закрытых по решению Зеленского телеканалов нового канала в YouTube.

Как сообщалось ранее, журналисты телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина» создали YouTube-канал «Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone». В специальном заявлении они отметили, что намерены продолжать доносить правду до сограждан и отстаивать право на получение объективной информации.

« Идея сотрудников заблокированных на Украине оппозиционных телеканалов перевести своё вещание в YouTube, в принципе, верная. И название «Стоп цензура» ясно отражает сложившуюся ситуацию. Тем не менее, как мне думается, и самим сотрудникам закрытых телеканалов, и всем гражданам Украины стоило бы глубже взглянуть на то, что произошло у них в стране.

А произошёл грандиозный обман. В 2019 году граждан Украины агитировали проголосовать за Владимира Зеленского в образе честного учителя истории, борца за справедливость Василия Голобородько, героя сериала «Слуга народа». Они это сделали, а получили президента, который мало того, что сам лжёт на каждом шагу, но идёт дальше: прессует политических оппонентов, запрещает инакомыслие…

И кстати говоря, зачем он это делает? Не для того ли, чтобы некому было сказать правду о новой войне в Донбассе?

Помнится, учитель Голобородько сетовал, что на выборах людей «в кабинках» заставляют из двух, мягко говоря, негодяев выбирать меньшего. А не получилось ли так, что граждане Украины выбрали не меньшего, а большего?