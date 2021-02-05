Подгорица, , 19:29 — REGNUM Апелляционный суд Черногории отменил вердикт суда первой инстанции по делу о попытке госпереворота в день парламентских выборов в октябре 2016 года и вернул его на повторное рассмотрение верховного суда в Подгорице в качестве органа первой инстанции из-за «нарушений положений уголовного судопроизводства».

Один из лидеров движения Демократический фронт и глава движения «За перемены» Небойша Медоевич также заявил, что приговор суда первой инстанции по этому делу отменен.

«Приговор по перевороту отменен. Правда и справедливость должны победить», — написал Медоевич в социальных сетях.

9 мая 2019 года суд признал всех обвиняемых в попытке госпереворота в Черногории в день парламентских выборов в октябре 2016 года — двух граждан России, девять граждан Сербии и представителей тогдашней черногорской оппозиции.