Стокгольм, , 19:50 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, в ходе пресс-конференции премьер-министр Швеции Стефан Лёвен представил новых членов своего кабинета министров. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Пер Болунд станет новым министром охраны окружающей среды и заместителем премьер-министра», — заявил Стефан Лёфвен.

Новыми членами правительства Швеции стали Мерта Стеневи, которая будет заниматься вопросами гендерного равенства и жилищной политики, и Пер Ульссон Фрид. Последний займет пост министра международного сотрудничества в области развития.

На вопрос, почему ни одной женщине не достался пост заместителя премьер-министра, Лёвен ответил следующего:

«С момента вступления в должность мы четко дали понять, что заместителем премьер-министра является министр охраны окружающей среды, и мы продолжаем следовать этой традиции».

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