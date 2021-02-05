Рим, , 19:22 — REGNUM Партия «Живая Италия» поддержит кандидатуру экс-главы Центробанка ЕС Марио Драги на пост премьер-министра вне зависимости от того, кому он предложит занять посты министров, заявил в пятницу, 5 февраля, лидер партии Маттео Ренци.

Не поддержать Драги на посту премьера было бы «большой политической ошибкой», полагает Ренци.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.