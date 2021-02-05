Берлин, , 19:19 — REGNUM Берлин оставляет за собой право продолжить принятие санкций в отношении отдельных лиц в России, сообщила 5 февраля журналистам германский федеральный канцлер Ангела Меркель.

Комментируя приговор в России блогеру Алексею Навальному о замене условного срока на реальный, глава германского правительства заявила, что считает это «далёким от принципов верховенства закона».

Осудив приговор Навальному, Меркель упомянула и высылку из России дипломатов, в том числе и из Германии. Она добавила, что Германия «оставляет за собой право продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении отдельных лиц».

Что же касается газопровода «Северный поток — 2», то его санкции не касаются, добавила Меркель.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дипломатический сотрудник Германии должен покинуть Россию в связи с тем, что участвовал в несанкционированной акции 23 января 2021 г. в Москве.

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