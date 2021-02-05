Стокгольм, , 19:46 — REGNUM Лидер шведских «Либералов» Нямко Сабуни 4 февраля заявила о готовности ее партии выйти из «Январского соглашения», в результате заключения которого было сформировано действующее правительство Швеции. В свою очередь премьер-министр Стефан Лёвен заявил, что поступок «Либералов» может привести к проведению внеочередных парламентских выборов. Об этом он предупредил в эфире Sveriges Radio.

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"Думаю, стоит дважды над этим подумать», — прокомментировал Лёвен угрозы в адрес его кабинета министров со стороны Сабуни.

Ранее лидер «Либералов» пригрозила выйти из «Январского соглашения» после инициатив правительства о принятии нового миграционного законодательства, которое увеличит поток мигрантов в Швецию.

«Не исключено, что тогда у нас будут внеочередные выборы или парламентская процедура с участием тальмана (председателем Риксдага — ИА REGNUM)», — заявил Лёвен.

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