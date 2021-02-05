Москва, , 18:56 — REGNUM В Госдуме высылку иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, назвали необходимой мерой в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит «раздавать печеньки Госдепа» на российских улицах и политизировать несанкционированные митинги», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Задачей диппредставителей в стране пребывания является, в том числе поддержание достойного уровня двустороннего диалога, отметил парламентарий.

«Кейс Навального не имеет никакого отношения к этому, наоборот, стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», — подчеркнул депутат.

МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционнированных митингах в поддержку блогера Алексея Навального. Речь идет о дипломатах из Швеции, Польши и Германии.

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