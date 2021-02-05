Подгорица, , 18:52 — REGNUM Брюссель предупредил новое парламентское большинство, которое решило внести поправки без консультаций с ЕС в законы о деятельности прокуратуры, пишет портал CDM.

Среди прочего предполагается упразднить специальную государственную прокуратуру и сформировать прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и коррупцией

Такое поведение нового парламентского большинства может привести к блокаде переговоров с ЕС, отмечает издание. Из Брюсселя говорят, что Черногории нужно продолжение реформ.

В Черногории есть учреждения, которым необходимо улучшить свою работу, поэтому им нужны не новые органы, а явный прогресс в области верховенства закона.

Глава Представительства ЕС в Черногории Оана Кристина Попа уверена в том, что в Черногории уже есть органы и механизмы, обеспечивающие независимость и подотчетность судебной власти и прокуратуры.

«Мы призываем Черногорию последовательно использовать эти механизмы и развивать то, что уже было достигнуто, для достижения дальнейших результатов в борьбе с коррупцией и организованной преступностью», — написала Попа в Twitter.

Еврокомиссия также предупредила, что Черногория должна обеспечить продолжение реформ, а не откаты назад.