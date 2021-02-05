Стокгольм, , 19:01 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель «самым решительным образом осуждает» решение Москвы о высылке трех дипломатов, представляющих три государства — члена ЕС, сообщила его пресс-служба 5 февраля.

Шведский дипломат был выслан за участие в протестах 23 января в Санкт-Петербурге.

«Дипломат наблюдал за демонстрацией. Право дипломатов наблюдать за демонстрациями составляет естественную часть отслеживания политических событий в стране и является одной из основных задач дипломатии», — цитирует официального представителя министерства иностранных дел Швеции Линн Дувхаммар газета Aftonbladet.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД России заявил о высылке шведского дипломата. Персонами нон грата также объявлены немецкий и польский дипломаты. Москва обвинила троих высланных сотрудников иностранных посольств в участии в недавних протестных акциях.

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