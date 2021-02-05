Минск, , 18:45 — REGNUM Соединенные Штаты благодарят «Тройку» ОБСЕ за предложение содействовать национальному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией. Мы продолжаем призывать Александра Лукашенко принять предложение «Тройки», — заявила 4 февраля в Вене на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ временная поверенная в делах США при этой организации Кортни Остриен.

Кортни Остриен Osce.usmission.gov

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Госдеп США считает, что «ситуация с правами человека в Белоруссии продолжает ухудшаться». Остриен отметила атаки властей Белоруссии на независимую прессу, что обсуждалось на форуме ООН в январе. Дипломат указала на конкретный пример: «Журналистка Tut. by Катерина Борисевич была арестована в ноябре после того, как в её статьях была разоблачена ложь властей о смерти 31-летнего Романа Бондаренко — мирного протестующего, который скончался в больнице на следующий день после того, как его жестоко избили милиционеры, провластные гражданские лица, близкие к Лукашенко».

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«Власти используют драконовские методы, чтобы скрыть правду и избежать ответственности за нарушения прав человека, — констатировала представительница Госдепа. — Мы присоединяемся к демократическим партнерам и правозащитным организациям во всем мире в требовании немедленного освобождения почти двухсот политзаключённых, которые в настоящее время содержатся в Белоруссии, и некоторые из которых были задержаны по надуманным обвинениям ещё задолго до президентских выборов в августе прошлого года. Применение насилия для подавления инакомыслия, наказание за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения мнения противоречат обязательствам Белоруссии как государства — участника ОБСЕ и обязательствам Белоруссии согласно международному праву».

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