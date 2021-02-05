Канберра, , 18:33 — REGNUM Google запустил 5 февраля в Австралии собственную новостную платформу, которая предоставляет оплаченные самим Google новости, сообщает Newsbreak.

Google выпустил новостной сайт News Showcase в Австралии, чтобы доказать, что задуманный правительством Австралии закон, заставляющий интернет-гиганта платить местным поставщикам новостей, не обязателен.

Запуск News Showcase был запланирован на июнь прошлого года, но был отложен после того, как власти Австралии опубликовали проект поправок в законе о СМИ. В столице Австралии Канберре сообщили, что планируют обязать компании Facebook и Google платить за медиаконтент.

В ответ на это Мел Силва, генеральный директор Google Australia, заявил, что компания отключит свою поисковую систему в Австралии, если власти этой страны не пересмотрят решения о принятии неудобного закона.

Своим запуском News Showcase Google демонстрирует готовность сотрудничать с местными СМИ и пытается доказать, что принятие австралийского закона нужно отменить.