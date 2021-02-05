Москва, 5 февраля 2021, 18:29 — REGNUM Заявление по протестным акциям 23 и 31 января 2021 г. опубликовала 5 февраля пресс-служба Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Документ состоит из двух частей: в первой содержится оценка событий 23 и 31 января в России, во второй — предложения по внутренней политике в связи с возможными акциями протеста.
В заявлении отмечается, что акции протеста 23 и 31 января «не могли быть согласованы из-за пандемии». Несмотря на эту акции были проведены — несанкционированно, причём выбор места в Москве — на Лубянской и Манежной площадях — «носил конфронтационный характер». Безопасность граждан России была поставлена под угрозу.
«Вызывают обеспокоенность призывы к несовершеннолетним участвовать в протестах, которые наблюдались перед акцией 23 января, — сказано в заявлении. — Совет считает недопустимым подвергать детей опасности».
Что касается претензий к действиям правоохранителей, в заявлении говорится следующее:
«Наблюдались случаи, когда отдельные участники несогласованных акций применяли насилие к гражданам с иными лозунгами, сотрудникам полиции и Росгвардии, допускали действия, выходящие за рамки закона».
Комментируя сообщения о необоснованном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, поступившие от наблюдателей и представителей прессы, СПЧ РФ отмечает, что их нужно проверять.
На данный момент известно, что 23 и 31 января получили травмы 19 граждан, среди них есть и те, кто не участвовал в акциях. При этом зарегистрировано 22 случая применения насилия в отношении правоохранителей. Задерживались, как пишу СМИ, и случайные люди.
В СМИ сообщалось также, что нередко сотрудники полиции при задержании не представлялись, задержанным не были видны их нагрудные знаки. Люди испытывали трудности с перемещением по городу из-за перекрытия улиц.
Кроме того, зафиксированы задержания представителей прессы, имевших служебные удостоверения и редакционные задания. Задерживали и наблюдателей различных правозащитных организаций, хотя у них были при себе соответствующих документы и бейджи.
Также СПЧ РФ располагает сведениями о случаях нарушения регламентов работы с задержанными: сотни человек провели ночь в автозаках, автобусах, в отделах полиции и в неприспособленных для ночлега помещениях.
При этом в отношении них не было оформлено протоколов о правонарушении, они оставались без пищи, воды и лекарственных средств. Есть данные, что к задержанным не пускали адвокатов и членов общественных наблюдательных комиссий, «ссылаясь на объявленный план «Крепость»».
Указывая на призывы в телеграм-каналах собирать и публиковать в открытом доступе персональные данные сотрудников правоохранительных органов, их родных и близких, авторы документа отмечают, что это — «серьёзные нарушения права на тайну частной жизни», которые нужно срочно остановить.
Резюмируя анализ ситуации с протестами, СПЧ РФ постановил:
- Обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях.
- Нормативно урегулировать деятельность общественных наблюдателей на согласованных и несогласованных публичных мероприятиях, определив круг их прав и обязанностей.
- Провести дискуссию о смягчении карантинных мер в отношении публичных мероприятий.
- Организовать отсрочку исполнения постановлений судов о назначении административного наказания за участие в незаконных акциях, поскольку спецприемники и ИВС переполнены.
- Провести служебные проверки по всем зафиксированным случаям нарушения прав журналистов, участников протестов и сотрудников правопорядка.
В итоге СПЧ РФ призвал «все структуры гражданского общества к конструктивному диалогу с органами государственной власти» по реализации перечисленных инициатив.
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