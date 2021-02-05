Бишкек, , 18:11 — REGNUM Антикоррупционная служба арестовала депутата парламента Киргизии Кубанычбека Жумалиева по подозрению в коррупции, легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Следствию удалось выяснить, что Жумалиев оказал давление на руководство министерства образования и незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности для принадлежащего ему Международного медицинского университета.

Также спецслужбы установили многочисленные факты незаконного обогащения депутата Жумалиева и его родственников.

Оказалось, что им фактически принадлежат не менее 78 объектов недвижимости и различных компаний, в том числе: месторождения полезных ископаемых, несколько крупных торговых центров в столице Киргизии, гостиницы, образовательные и медицинские учреждения, телерадиокомпания и металлургический комбинат.