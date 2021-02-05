Тбилиси, , 17:28 — REGNUM О прибытии американского военного корабля в территориальные воды Грузии для военных учений сообщает 5 февраля МВД республики.

Уточняется, что сегодня, 5 февраля, эсминец ВМС США Donald Cook вошёл в территориальные воды Грузии. По данным Тбилиси, это необходимо для «укрепления сотрудничества» с США в морской сфере.

Корабль будет участвовать в учениях совместно с береговой охраной республики. Выйдет Donald Cook из территориальных вод Грузии завтра, 6 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января Donald Cook принял участие в учениях в Чёрном море совместно с военным флотом Украины. Он оснащён 56 крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»).

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