Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на пресс-конференции 5 февраля прокомментировал попытку государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции. Он подчеркнул, что «США никоим образом не участвовали» в попытке государственного переворота и «немедленно осудили произошедшие события в Турции», сообщает Hürriyet.

«США не имели никакого отношения к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году и немедленно осудили произошедшее. Заявления высокопоставленных турецких чиновников об обратном — совершенно ошибочны». Прайс

«Эти заявления и другие необоснованные и безответственные утверждения о том, что США несут ответственность за инциденты в Турции, несовместимы с членством Турции в НАТО и статусом стратегического партнерства», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что за попыткой государственного переворота 2016 года стоят США:

«ФЕТО (Движение Гюленистов) — это марионетки, за ним стоят США».

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