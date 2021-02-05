Вашингтон, 5 февраля 2021, 17:33 — REGNUM Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс на пресс-конференции 5 февраля прокомментировал попытку государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции. Он подчеркнул, что «США никоим образом не участвовали» в попытке государственного переворота и «немедленно осудили произошедшие события в Турции», сообщает Hürriyet.
«Эти заявления и другие необоснованные и безответственные утверждения о том, что США несут ответственность за инциденты в Турции, несовместимы с членством Турции в НАТО и статусом стратегического партнерства», — заявил пресс-секретарь.
Напомним, ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что за попыткой государственного переворота 2016 года стоят США:
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