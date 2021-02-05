Варшава, , 17:24 — REGNUM На следующей неделе в Варшаве состоится встреча лидеров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Об этом заявил 5 февраля глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Polskie Radio 24.

По словам Щерского, президент Польши Анджей Дуда представит коллегам повестку усиления взаимодействия данных стран, чтобы «совместно противостоять вызовам как с Востока, так и с Запада».

«Эта встреча станет первой в этом году для лидеров Вышеградской группы в таком формате. Накопилось очень много проблем. С одной стороны, есть угрозы с Востока, с другой — все чаще происходит идеологическое давление с Запада, в частности, на наши ценности. Мы должны усилить взаимодействие, чтобы вместе увереннее принимать все вызовы», — отметил Щерский.