Киев, , 17:21 — REGNUM Народный депутат из фракции «Голос» Роман Лозинский предложил парламенту официально запретить журналистам телеканалов «112», NewsOne и ZIK работать в Верховной раде.

Об этом Лозинский заявил сегодня, 5 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий обратил внимание, что несмотря введенные против телеканалов санкции и блокирование их вещание еще 2 февраля, журналисты и операторы продолжают работать в пресс-центре Рады (три оппозиционных телеканала продолжают работу на своих платформах на сервисе YouTube, хотя украинская власть настроена закрыть их и там — ИА REGNUM).

Лозинский заявил, что «подавляющее большинство народных депутатов Рады с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты с пророссийских каналов не работали в парламенте Украины».

Впрочем, никаких конкретных шагов после призыва депутата «Голоса» в Верховной раде не предпринимали.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против владельца оппозиционных телеканалов, депутата Рады Тараса Козака, что привело к блокированию вещания телеканалов.