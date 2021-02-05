Волгоград, 5 февраля 2021, 17:48 — REGNUM Утверждён руководитель инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе администрации региона. Им стал Евгений Панкин.
С 2018 года Евгений Панкин занимал должность руководителя ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства». В январе 2021 года его назначили врио руководителя инспекции госстройнадзора. Теперь кандидатура нового главы структурного подразделения администрации одобрена президиумом политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», а также профильными комитетами Волгоградской областной думы.
В Волгоградской области практика согласования руководителей органов исполнительной власти введена по инициативе губернатора Андрея Бочарова.