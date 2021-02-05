Владимир, , 16:52 — REGNUM Директором департамента региональной политики Владимирской области с 4 февраля назначена Елена Качуровская. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Департамент региональной политики Владимирской области создали в январе 2020 года путём объединения комитета внутренней политики, комитета общественных связей и СМИ и части комитета по социальной политике областной администрации. Он отвечает за формирование и осуществление государственной политики в отношении средств массовой информации и коммуникации, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципальными образованиями, политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями. Департамент состоит из управления информационной политики и управления территориальной политики. Курирует его работу заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко.

С февраля 2020 года департамент возглавлял Денис Лякишев. В ноябре он ушёл в отставку по своей инициативе. До назначения нового руководителя обязанности главы департамента исполнял Евгений Кондрахин.

Елена Качуровская родилась в Курске. С 1989 года работала на разных должностях в прокуратуре Петушинского района, с 2008 по 2020 год — была старшим помощником прокурора Владимирской области.

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