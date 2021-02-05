Варшава, , 16:40 — REGNUM Правительство Польши приняло решение с 12 февраля снять ряд ограничений на посещение спортивных объектов. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Twitter.

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«Речь идет об открытии таких объектов, как бассейны и все открытые спортивные площадки: теннисные корты, футбольные стадионы и горнолыжные трассы. В то же время крытые спортивные залы и площадки останутся закрытыми, потому что там гораздо выше вероятность передачи вируса», — говорится в сообщении.

В то же время Моравецкий предостерег жителей Польши, что снятие ограничений — это «не повод полностью расслабляться».

«Пандемия еще способна нанести новые удары, и если вдруг число заражений снова пойдет вверх, мы сразу закроем данные объекты», — заключил польский премьер-министр.