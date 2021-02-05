Минск, , 16:37 — REGNUM Выступая 5 февраля в президентском дворце на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, Александр Лукашенко посоветовал белорусским учёным взвешенно оценивать происходящие события и не делать поспешных выводов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Он заявил о долге белорусских учёных заниматься охранительством и указал на ответственность преподавателей вузов от погружения постсоветской республики в хаос. Лукашенко также высказался о социальном статусе работников вузов.

«Есть такие определения, термины в народе — «министр», «генерал», «профессор». Люди, которые носят портфель министра, являются профессором, генералом, они не имеют права на необдуманные поступки, — заявил Лукашенко. — Вы люди образованные, вы формируете мнения людей, вы — лицо государства, вы и должны защищать это государство».

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Напомним, профессор белорусского вуза получает зарплату меньше, чем таксист, а зарплата доцента сопоставима с зарплатой кондуктора, а старшего преподавателя кафедры — с зарплатой дворника или офисной уборщицы. Наиболее высокооплачиваемые категории белорусских бюджетников — силовики и чиновники, что указывает на реальный социальный статус работников этих сфер.

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