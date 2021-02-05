Вроцлав, Польша, , 16:37 — REGNUM 5 февраля стало известно, что в качестве нового руководителя вроцлавское отделение Института национальной памяти Польши может возглавить Томаш Гренюх, который в прошлом прославился радикальными националистическими взглядами. Об этом сообщает Onet.pl.

Нынешний руководитель отделения Института во Вроцлаве Анджей Дрогонь сложит полномочия уже в понедельник, 8 февраля. Вице-мэр Вроцлава Себастьян Лоренц объявил, что его заменой может стать экс-руководитель отделения Института национальной памяти в Ополе Томаш Гренюх.

В то же время вроцлавский вице-мэр заявил, что выразил по поводу его возможного назначения возражение руководству Института национальной памяти в Варшаве.

Лоренц отметил, что знает о прошлом кандидата на должность.

«Знаю, что Гренюх имеет неоднозначную репутацию. В частности, он в Ополе создал местное отделение радикальной националистической организации ONR. Для меня он персона нон-грата в городе. Я обратился с соответствующим обращением. Будем ждать ответа», — отметил он.