Берлин, , 16:48 — REGNUM Реализация проекта «Северный поток — 2» — это правильный курс для Германии, заявил 5 февраля председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, сообщает Reuters.

Комментируя инициативу отказываться от СП-2 из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, возможный преемник Ангелы Меркель — федерального канцлера Германии — напомнил, что Берлин полвека закупает газ у Москвы, причём это происходило и в холодную войну.

Лашет «Правительство ФРГ следует верным курсом».

Он, однако, добавил, что запуск СП-2 должен «гарантировать геополитические интересы Украины». По оценкам германского политика, СП-2 не станет «серьёзной проблемой» на будущих выборах в Германии: вполне достижим консенсус по этой теме с «зелёными».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 февраля Госдеп анонсировал в будущем санкции в отношении участников СП-2.

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