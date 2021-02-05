Москва, , 16:01 — REGNUM Президент США Джо Байден будет пытаться восстановить отношения Америки с ее младшими союзниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что США будут эффективнее работать с «партнерами-единомышленниками» по вопросу РФ.

«Действительно Трамп и его администрация существенно ограничили и испортили отношения с младшими союзниками США, — сказал политолог. — Байден будет прилагать усилия для того, чтобы наладить эти отношения и выстроить единый фронт борьбы против России. Речь идет, конечно, о странах НАТО, странах ЕС, а также о таких странах, как Украина или Грузия. И мы уже видим первые плоды этого восстановления отношений. На Украине, например, уже запрещены оппозиционные средства массовой информации. Введен крайне жесткий режим. И очевидно, что это только начало. Эксперты небезосновательно прогнозируют новую эскалацию напряженности на Донбассе и новых попыток Украины при поддержке США напасть на Донбасс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что при Байдене политика Вашингтона в отношении РФ будет предполагать усиление санкций, информационную войну и попытки внутренней дестабилизации.

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