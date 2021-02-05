Москва, , 15:52 — REGNUM При президенте США Джо Байдене политика Вашингтона в отношении РФ будет предполагать усиление санкций, информационную войну и попытки внутренней дестабилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что США «без колебаний» заставят Россию «платить».

"Это стандартная американская риторика. Мы помним последнее заявление Барака Обамы о том, что экономика России разорвана в клочья. Вот та мечта, которая не реализуется, но присутствует в Вашингтоне, — сказал Шаповалов. — Очевидно, заявления Байдена свидетельствуют о том, что санкционная политика будет продолжаться и расширяться. Но, как мы увидели в предыдущие семь лет, она не дает того результата, который выгоден США. Поэтому ничего нового Байден нам не обещает. Единственное, что США могут, это вводить новые и новые санкции, потому что с точки зрения военной безопасности Россия имеет беспрецедентный уровень защиты. И поэтому действия США будут сводиться к трем компонентам — введение новых санкций, информационная война и попытки внутренней дестабилизации. Естественно, что военная компонента при этом никуда не уходит. И военный бюджет будет оставаться на самом высоком уровне. И военные учения по периметру России будут продолжаться».

Иными словами, как пояснил Шаповалов, продолжится та же политика, что имела место при прежнем президенте США Дональде Трампе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов заявил, что слова президента США Джо Байдена о том, что США будто бы пасовали перед Россией, пока главой Белого дома был Дональд Трамп, не соответствуют действительности.