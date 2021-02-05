Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Представители движения «Позор» 5 февраля провели акцию протеста возле здания МИД Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, причиной протеста стал приговор, который в Южной Осетии вынесли нарушившему границу грузинскому гражданину Зазе Гахеладзе. Активисты заявляют, что правительство Грузии не предпринимает по этому поводу никаких действий.

К акции присоединились член Лейбористкой партии Лаша Чхартишвили и представитель партии «Единое национального движение» Элене Хоштария.

Сообщается, что протестующие зажигали дымовые шашки и включали сирену. Между ними и сотрудниками полиции произошло столкновение. Одного из участников акции правоохранители попытались увести, но остальные не дали этого сделать.

Напомним, Гахеладзе задержали на территории Южной Осетии, когда он нарушил грузино-югоосетинскую границу в июле 2020 года. Нарушитель был с ружьем и начал стрелять по военнослужащим, когда их увидел. Пограничники ранили Гахеладзе в ногу и задержали. Позже он заявил, что собирал грибы и заблудился. Сегодня, 5 февраля, суд признал вину Гахеладзе и приговорил с 12,5 годам лишения свободы.

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