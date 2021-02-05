Сараево, , 18:35 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 4 февраля дал показания в прокуратуре Сараево в рамках расследования, касающегося сомнительного происхождения иконы, подаренной российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в ходе его визита в республику в декабре 2020 года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Я даже не знаю имени человека, который подарил мне эту икону. Я просто подумал, что это может быть хороший жест», — пояснил Додик, избегая четкого ответа на многочисленные вопросы.

Его основной тезис заключался в том, что этот культурный объект не может быть собственностью Украины, потому что нет никакого документа, подтверждающего это, но украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко отреагировал на это, заявив, что Додик лжет и что икона является украинской.

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Напомним, Лавров 24 декабря 2020 г. вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве, потребовав точно определить, кто является ее законным владельцем.

С Украины прибыл запрос о том, чтобы провести расследование. Посол Украины в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич по этому случаю в январе в Сараево встретился с генпрокурором республики Горданой Тадич, после чего было начато официальное расследование.

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