Берлин, , 15:43 — REGNUM В реализации российского проекта «Северный поток — 2» необходимо взять «паузу». Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген.

Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Wolfram Scheible

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В качестве возможного решения он предложил ввести мораторий на строительство газопровода.

«Но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры», — пояснил Рётген.

Эта «пауза», по мнению главы комитета, должна быть использована для того, чтобы ЕС и США могли вступить в переговоры с Россией.

«Если международным соглашением можно будет исключить то, что трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против государств Восточной Европы, то можно будет сотрудничать с Россией в энергетической политике», — сказал Рёттген.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявлял, что введённые Европейским Союзом санкции в отношении России являются недостаточными. По его словам, в вопросе санкций в отношении Москвы «надо идти дальше». В качестве варианта новых мер рассматривается приостановка российского проекта «Северный поток — 2», добавил он.

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