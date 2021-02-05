Ташкент, , 15:37 — REGNUM Депутаты Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана одобрили перенос выборов президента с декабря на октябрь 2021 года, сообщили в пресс-службе Сената республики.

Верхняя палата приняла поправки в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием избирательного законодательства. Отмечается, что перенос выборов президента республики позволит ускорить принятие бюджета на 2022 год и государственной программы.

Согласно закону, выборы президента Узбекистана переносятся с первого воскресенья третей декады декабря на первое воскресенье третей декады октября. В 2021 году дата выпадает на 24 октября 2021 года.

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